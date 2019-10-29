متى سيبدأ تعديل جدول الكهرباء بغزة وفقا للتوقيت الشتوي

أعلنت شركة توزيع الكهرباء اليوم الثلاثاء ، انه سيتم بدء العمل بجدول توزيع الكهرباء الشتوي حال إقرار بدء العمل به .

وقال محمد ثابت مدير شركة توزيع الكهرباء ، ان الدراسة جاهزة لإقرار جدول توزيع الكهرباء الخاص بفصل الشتاء من حيث الوصل والفصل ، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بموعد البدء حتى اللحظة لما يترتب على الموضوع من امور إدارية وفنية .

وبين ثابت انه سيتم في حال البدء بجدول الشتوي تأخير ساعة فبدلا من الساعة 10 ونصف ستصبح 9ونصف.

وأشار ثابت ، أن ساعات الفصل للكهرباء في الفترة الصباحية سيكون من الساعة الخامسة صباحاً وتعود الساعة الواحدة ظهراً.

وأوضح أن الفصل في الفترة المسائية سيكون من الساعة الواحدة ظهراً، على أن تعود الساعة 9 مساءً، مع مراعاة وجود بعض العجز.

ويشار الى ان قطاع غزة يعاني من أزمة انقطاع التيار الكهربائي منذ سنوات ، بسبب الانقسام المقيت الذي يدفع ثمنه المواطن في القطاع ، مما اضطر شركة توزيع الكهرباء بوضع جدول فصل ووصل للكهرباء لحل أزمة الكهرباء.