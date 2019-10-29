هل ستزيد رام الله نسبة صرف رواتب موظفي السلطة بداية نوفمبر؟

يستعد موظفو رام الله في قطاع غزة، الذين يتلقون رواتبهم من السلطة الفلسطينية، لتلقي رواتبهم مع بداية شهر نوفمبر، دون الإعلان حتى الآن عن نسبة رواتب موظفي السلطة وقيمتها، رغم أنه يتبقى منذ اليوم الثلاثاء 29/10/2019، ثلاثة أيام على بداية الشهر.

وكانت وزارة المالية في رام الله قد صرفت متأخرات ثلاثة شهور من مستحقات رواتب موظفي السلطة، فيما استثنت تفريغات 2005 من الاستفادة من هذه المستحقات.

جاء الصرف بعد إعلان وزارة المالية، قيامها بسداد المتأخرات المترصدة من الرواتب الشهرية لصالح موظفي القطاع العام على مدار الـ6 أشهر الماضية، بناءً على مداولات وقرار مجلس الوزراء ورئيسها محمد اشتيه.

فيما وعدت بسداد متأخرات رواتب موظفي السلطة لالأشهر "7، 8، 9"، بالتزامن مع رواتب (11، 12، 1) .

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ولم يتم الإعلان بعد هل ستلتزم السلطة في رام الله في استكمال دفع مستحقات الموظفين، للشهر الحالي.

وتدفع الحكومة برام الله لموظفيها 50 إلى 60 % من قيمة الراتب، بعد أن رفضت استلام أموال الضرائب التي تجبيها "إسرائيل" بعد فرضها خصماً على المبلغ لحجج واهية.

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أما موظفي 2005 الذين يبلغ عددهم 800 موظفي في قطاع غزة، فيتلقوا لأول مرة منحة بلغت 1500 شيكل، تصرف شهرياً لمدة 6 شهور وتجدد تلقائياً بعد انتهاء الـ6 شهور الأولى. وفق مسؤولين.

ولم يتلقوا موظفو التفريغات أي مستحقات عن الأشهر السابقة، حيث صدموا من تجاهلهم وعدم الاهتمام بقضيتهم.