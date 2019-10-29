ميسي يكشف عن أفضل لاعب في حياته

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، عن افضل لاعب من المهاجمين في العالم، وخاصة ممن كان يشاهدهم يلعبون في الملاعب الخضراء

صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلت على لسان ميسي ان "رونالدو البرازيلي كان ظاهرة فعلا"، واعتبره أفضل لاعب رأته عيناه.

وقال : من بين جميع المهاجمين الذين رأيتهم في حياتي كان هو الأفضل ، هو لاعب مثير للإعجاب بكل المعايير.

وبين ان النجم البرازيلي ولاعب ريال مدريد السابق له تاريخ كبير على مستوى الأندية والمنتخبات، إذ شارك في أكثر من 500 مباراة مع فرق مختلفة محرزا 352 هدفا.

وكان النجم البرازيلي رونالدو توج بالدوري الإسباني والبرازيلي ، ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الكؤوس المحلية في إسبانيا وإيطاليا وهولندا والبرازيل.

وتابع : رونالدو شكل علامة فارقة بفوزه بكأس العالم مرتين مع منتخب البرازيل عامي 1994 و2002، وكوبا أميركا عامي 1997 و1999، ناهيك عن كأس القارات عام 1997.