تعرف على آلية السفر: كشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح البري



أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة تفاصيل السفر يوم غدٍ الأربعاء الموافق 30/10/2019 عبر معبر رفح البري.

وأفادت وزارة الداخلية في الأمن الوطني في بيان صحفي بأن السفر يوم غدٍ سيكون

للحافلة الثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة حتى الرقم (85) من كشف 24/10/2019.

ودعت الداخلية المسافرين للتواجد صباح يوم غدٍ الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

كما، ودعت الداخلية المسافرين لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.