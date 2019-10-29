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مرشح رئاسي امريكي يدعو لتحويل المساعدات الإسرائيلية لصالح قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - واشنطن
  • 11:08 - 29 أكتوبر 2019
بيرني ساندرز بيرني ساندرز
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قطع مرشحٌ رئاسي أمريكي وعداً باقتطاع جزء من المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة الامريكية إلى الاحتلال الإسرائيلي وتحويلها لغزة.

واوضح بيرني ساندرز عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية فيرمونت أنه يدعم فكرة حل الدلتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيراً إلى انه حال تمكن من الوصول إلى كرسي الرئاسية الأمريكية لن يساعد من لا يحترم حقوق الانسان، في إشارة إلى إسرائيل.

وأشار ساندرز أن رسالته يجب أن تصل للاحتلال الإسرائيلي، قائلاً "مطلوب من إسرائيل أن تغير من سياساتها تجاه قطاع غزة إذا ما ارادت المساعدات العسكرية الأمريكية".

وأضاف: الولايات المتحدة الامريكية تقدم حوالي 3.8 مليار دولار لإسرائيل، ومن المفترض اقتطاع جزء من ذلك المبلغ لصالح قطاع غزة، مشدداً على أن نتنياهو شخصية عنصرية ويقود حكومة عنصرية.

وأشار إلى ان دونالد ترامب الرئيس الامريكية وبنيامين نتنياهو "قد ينتهي مصير الأول من خلال الإقالة، وقد ينتهي مصير الثاني إلى السجن"، لافتاً إلى انهما غير اخلاقيين.

 

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