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للمرة السادسة على التوالي

إغلاق صفحة "مهجة القدس " على الفيس بوك والمؤسة تعلق

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:53 - 29 أكتوبر 2019
فيس بوك فيس بوك
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أغلقت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، صفحة مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى.

وقد دانت المؤسسة، إغلاق إدارة الفيس بوك صفحتها للمرة السادسة على التوالي؛ دون أي مبرر؛ معتبرة أن ذلك لا يخدم سوى الاحتلال الصهيوني وسياسته العنصرية والاجرامية.

وتعني مؤسسة مهجة القدس بشؤون المعتقلين والشهداء والجرحى، وتخدم ذويهم وبهتم بكل مايتعلق بهم، أو يتفرع عنهم.

وأكدت مهجة القدس، أنها لم تنتهك أي من الشروط والسياسات المعمول بها في موقع التواصل الاجتماعي؛ معتبرةً أن قرار إغلاق صفحتها سياسي بحت؛ مشيرة إلى أن ذلك دليل واضح على عدم استقلالية موقع الفيس بوك عن السياسة الصهيوأميريكية التي تهدف لإخماد أي صوت يفضح جرائم الاحتلال الصهيوني وحكومته المتطرفة وسياساتها العنصرية.

واعتبرت مهجة القدس أن إغلاق صفحتها على موقع الفيس بوك لن يثنيها عن مواصلة نشاطها الدؤوب في فضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى في سجونه؛ وستواصل نشر أخبارها على موقعها الالكتروني وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بما فيها الفيس بوك.

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