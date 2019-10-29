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ضابط أمريكي كبير يكشف اللحظات الأخيرة قبل دفن أبو بكر البغدادي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:45 - 29 أكتوبر 2019
ابو بكر البغدادي ابو بكر البغدادي
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تخلص الجيش الأمريكي من جثة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيمه داعش في اعقاب عملية خاصة شرق ادلب أدت لمقتله على جانب آخرين من قيادات التنظيم.

وكشف رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي مارك مايلي أن القوات الخاصة الامريكية تخلصت من جثة البغدادي بطريقة معينة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الامريكية لا تنوي نشر صور العملية الخاصة التي أدت لمقتله في الوقت الراهن.

وأوضح مايلي أن القوات الامريكية نقلت جثة البغدادي في اعقاب مقتله، وعملت على التأكد من الحمض النووي للبغدادي، وبعدها تم التخلص من الجثة في البحر بعد مطابقة معايير الدفن للشريعة الإسلامية.

وكشف الجنرال مالي إلى اعتقال السلطات الامريكية التي شاركت في العملية الخاصة في قتل أبو بكر البغدادي شخصين اثنين آخرين من قادة التنظيم، مشيراً إلى ان القوات الامريكية تحتجزهما في قاعدة أمريكية.

وذكرت مصادر أمريكية أن البغدادي قتل جراء انفجار حزام ناسف بعد مهاجمته من قبل الكلاب الأمريكية البوليسية، ضمن العملية الخاصة الامريكية.

يشار إلى ان أبو بكر البغدادي تزعم تنظيم داعش الذي أثار الرأي العام العالمي بجرائم عديدة، كما أن التنظيم سيطر على مساحات شاسعة من العراق وسوريا، قبل ان يتراجع على وقع ضربات من جهات متعددة.

 

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