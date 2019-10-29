تنبيه هام للمستفيدين- رابط صرف المنحة القطرية 100 دولار

تواصل أفرع البريد التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء 29/10/2019، صرف المنحة القطرية 100 دولار، للأسر الفقيرة.

وقد أصدرت الوزارة، تنويهاً هاماً بشأن المستفيدين اليوم من المنحة القطرية 100 دولار حيث ستكون لأصحاب الأحرف " ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ك، ل".

ونبهت الوزارة إلى أن صرف المنحة القطرية 100 دولار للمستفيد شخصياً مصطحباً بطاقة الهوية، وضرورة اصطحاب الهوية الشخصية.

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كما ذكرت بضرورة التوقيع وكتابة رقم الجوال على سند الصرف عدد 2، والالتزام بمواعيد الصرف حسب الحروف الأبجدية.

ولفتت الوزارة إلى صرف المنحة القطرية 100 دولار تستمر من الساعة 8 صباحاً و2.30 مساءً بالتوقيت الشتوي الجديد.

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