تناولت عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم الثلاثاء، عدة مواضيع هامة، على كافة المستويات المحلية والعربية والدولية أبرزها مقتل أبو بكر البغدادي واحتجاجات العراق ، وعدد القتلى الذي ارتفع لـ93.

عناوين اخبار الصحف السعودية في صحيفة عكاظ تناولت

-20 ألفاً غرامة وإغلاق سناب «شهيرة» صورت مواطناً وزوجته بلا إذن

-«ساما»: القروض العقارية للأفراد تقفز 353 % في سبتمبر الماضي

-«عكاظ» ترصد.. 114 ألف أسرة سعودية تملكت منازلها في 12 شهراً

-مخطط إيراني لقمع الاحتجاجات

-أهلاً بـ «الكابتن» .. أين نجلس؟

-المملكة: «داعش» شوّه صورة الإسلام والمسلمين وارتكب جرائم تُنافي الإنسانية

-بتأييد محكمة الاستئناف.. «رباب» أول سعودية في هيئة تحكيم نزاع تجاري

-أبوالنّجا لــ «عكاظ»: الاقتصاد الأزرق يدير موارد البحر الأحمر

- «التأمينات» تدعو المتعطلين بـ«غير إرادتهم» للاستفادة من

وقد تناولت الصحف السعودية اليوم الثلاثاء في صحيفة الشرق الاوسط :

-سويسرية تبحث فرص التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها

-القضاء الإيراني يوقف فيلماً بعد أيام من ترخيصه

-أنقرة: وحدات حماية الشعب الكردية لم تنسحب تماماً بعد من منطقة الحدود

-سقوط قذيفتي هاون على معسكر لجنود أميركيين شمال بغداد

-مجلس النوّاب الأميركي يصوّت الخميس على جعل طلب عزل ترمب رسمياً

-مرشحون ديمقراطيون يتعهدون بالضغط على إسرائيل لقيام دولة فلسطينية

-مقتل 20 جندياً بهجوم لـ«طالبان» في شمال أفغانستان

-الرياض تستضيف القمة العالمية للذكاء الاصطناعي نهاية مارس المقبل

ومن عناوين اخبار الصحف السعودية صحيفة الوطن :

-بدء أعمال "مبادرة مستقبل الاستثمار" في نسختها الثالثة

-اكتتاب أرامكو الأولي في 4 ديسمبر

-أمير الكويت: علينا تجاوز خلافاتنا في مجلس التعاون الخليجي

-الجضعي: خفّضنا فترة تسجيل الأغذية والأجهزة الطبية