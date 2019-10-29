تناولت عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم الثلاثاء، عدة مواضيع هامة، على كافة المستويات المحلية والعربية والدولية أبرزها مقتل أبو بكر البغدادي واحتجاجات العراق ، وعدد القتلى الذي ارتفع لـ93.
عناوين اخبار الصحف السعودية في صحيفة عكاظ تناولت
-20 ألفاً غرامة وإغلاق سناب «شهيرة» صورت مواطناً وزوجته بلا إذن
-«ساما»: القروض العقارية للأفراد تقفز 353 % في سبتمبر الماضي
-«عكاظ» ترصد.. 114 ألف أسرة سعودية تملكت منازلها في 12 شهراً
-مخطط إيراني لقمع الاحتجاجات
-أهلاً بـ «الكابتن» .. أين نجلس؟
-المملكة: «داعش» شوّه صورة الإسلام والمسلمين وارتكب جرائم تُنافي الإنسانية
-بتأييد محكمة الاستئناف.. «رباب» أول سعودية في هيئة تحكيم نزاع تجاري
-أبوالنّجا لــ «عكاظ»: الاقتصاد الأزرق يدير موارد البحر الأحمر
- «التأمينات» تدعو المتعطلين بـ«غير إرادتهم» للاستفادة من
وقد تناولت الصحف السعودية اليوم الثلاثاء في صحيفة الشرق الاوسط :
-سويسرية تبحث فرص التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها
-القضاء الإيراني يوقف فيلماً بعد أيام من ترخيصه
-أنقرة: وحدات حماية الشعب الكردية لم تنسحب تماماً بعد من منطقة الحدود
-سقوط قذيفتي هاون على معسكر لجنود أميركيين شمال بغداد
-مجلس النوّاب الأميركي يصوّت الخميس على جعل طلب عزل ترمب رسمياً
-مرشحون ديمقراطيون يتعهدون بالضغط على إسرائيل لقيام دولة فلسطينية
-مقتل 20 جندياً بهجوم لـ«طالبان» في شمال أفغانستان
-الرياض تستضيف القمة العالمية للذكاء الاصطناعي نهاية مارس المقبل
ومن عناوين اخبار الصحف السعودية صحيفة الوطن :
-بدء أعمال "مبادرة مستقبل الاستثمار" في نسختها الثالثة
-اكتتاب أرامكو الأولي في 4 ديسمبر
-أمير الكويت: علينا تجاوز خلافاتنا في مجلس التعاون الخليجي
-الجضعي: خفّضنا فترة تسجيل الأغذية والأجهزة الطبية