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كيف قتلت الطالبة الجامعية آية مصاروة في استراليا؟

  • فلسطين اليوم - كانبرا
  • 10:36 - 29 أكتوبر 2019
مصاروة والقاتل مصاروة والقاتل
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أصدرت محكمة استرالية حكماً بالسجن الفعلي لمدة 36 عاما بحق قاتل الطالبة آية مصاروة من مدينة باقة الغربية.

واعترف كودي هيرمان قاتل الطالبة مصاروة (20 عاماً) بجريمته البشعة التي هزت الرأي العام أمام المحكمة في مدينة ملبورن الأسترالية، يشار إلى أن الطالبة مصاروة كانت تدرس في ملبورن.

وقتلت الطالبة متأثرة بجراح أصيبت بها على يد القاتل، حيث افضت التحقيقات الشرطية في ملبورن إلى أن مصاروة قتلت جراء إصابتها بالرأس وأنها عانت من صدمة شديدة.

وجاء في لائحة الاتهام الموجهة ضد قاتل مصاروة أنه هاجمها بعد نزولها من القطار الكهربائي، بعد أن اعتدى عليها جنسياً.

يذكر أن القوات الاسترالية اعتقلت قاتل مصاروة وهو أحد سكان حي قريب من مسرح الجريمة، بعد تحقيقات مكثفة في ظروف مقتلها الذي هزَّ الرأي العام العالي، لظروف القتل والاغتصاب البشع.

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