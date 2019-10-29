الاحتجاجات العراقية تتصاعد وسط مطالبات باستقالة الحكومة واجراء إصلاحات اقتصادية

قتل ثلاثة عشر شخصاً وأصيب حوالي 865 آخرين برصاص الشرطة العراقية التي استهدفت متظاهرين في مدينة كربلاء جنوب العراق، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات العراقية.

واندلعت الاحتجاجات العراقية في البلاد نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية، في وقت يطالب فيه المتظاهرون بإسقاط الحكومة العراقية التي وصفوها بالفاسدة.

يشار إلى ان العراقيين يغلقون الطرقات والشوارع العامة لليوم الرابع على التوالي في موجهة ثانية في البلاد من الاحتجاجات العراقية التي تطالب بإسقاط الحكومة، وتشكيل أخرى قادرة على تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

يشار إلى ان عدد الضحايا ارتفع مقارنة بالموجة الثانية من الاحتجاجات في العراق، والتي وصلت حوالي 93 قتيلٍ برصاص الامن العراقي.

في السياق، فضت مكافحة الشغب ومكافحة الإرهاب اعتصاماً في مدينة كربلاء بالقوة ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وكان الجيش العراقي أعلن فرض حظر التجول على أن يستمر حتى 6 صباحاً من اليوم الثلاثاء، في حين رفض متظاهرون مغادرة ساحة التحرير حتى الاستجابة لمطالبهم بتحقيق إصلاحات حقيقية تقضي على الفساد والفاسدين وان تكون قادرة على تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي تشهد تدهوراً على جميع الصعد.

في السياق، أوضحت مصادر خاصة أن فئات جديدة من الشعب العراقي ستشارك في الاحتجاجات العراقية المتواصلة، إذ أنه من المتوقع ان يشارك الشباب الجامعي والنقابات المختلفة في الحراك والاحتجاجات التي تطالب بإصلاحات اقتصادية.