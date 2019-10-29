الاحتلال يعلن حل أزمة العجول بين "إسرائيل" والسلطة

قالت مصادر عبرية اليوم الثلاثاء 29/10/2019، أن السلطة الفلسطينية وافقت على السماح باستيراد العجول من "إسرائيل"، حيث سيتم البدء باستيرادها الأسبوع المقبل.

وذكرت، أن وزارة الزراعة الفلسطينية قررت إنشاء لجنة استثنائية للمصادقة على التصاريح الحالية للتجار الفلسطينيين لاستيراد العجول من "إسرائيل".

وقد جرى الاتفاق –وفق وسائل إعلام "إسرائيلية"- خلال لقاء عُقد بين ممثلي "إسرائيل" والسلطة، وقد حضر الاجتماع مدير وزارة الزراعة شلومو بن إلياهو ورئيس الإدارة المدنية في مكتب منسق الحكومة العقيد شارون بيتون ونائب وزير الزراعة الفلسطيني وممثل السلطة الفلسطينية "وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية" حسين الشيخ.

ووفقاً للاحتلال، فجرى الاتفاق خلال اللقاء على اجراء مناقشات ومباحثات بين الاحتلال والسلطة لبحث طلبات الفلسطينيين بشأن تصدير المنتجات الزراعية إلى "إسرائيل" والخارج، والواردات إلى السلطة من المنتجات الزراعية من الدول العربية.