أربعة أسرى يستمرون في إضرابهم عن الطعام.. تعرف عليهم

يستمر أربعة أسرى بينهم أسيرة، الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء 29/10/2019، رفضًا لاعتقالهم الإداري وسط تدهور حالتهم الصحية.

وذكر مكتب إعلام الأسرى، أن الأسير "إسماعيل احمد علي" (30 عاما) من قرية أبو ديس شرق القدس، يواصل الإضراب عن الطعام منذ (98) يوماً.

كما يستمر الأسير "مصعب توفيق الهندي" (29 عاما) من قرية تل قضاء نابلس في إضرابه عن الطعام لليوم ( 36 ) على التوالي ، فيما نقلته إدارة السجون إلى مستشفى الرملة .

كما نقلت إدارة السجون، الأسير "أحمد عمر زهران" (42 عاماً) المضرب عن الطعام لليوم (32) على التوالي، إلى مستشفى الرملة .

أما الأسيرة الأردنية "هبة أحمد اللبدي" (24 عاما) من الأردن، فتواصل الإضراب لليوم (36) على التوالي، حيث جرى نقلها للمستشفى أمس .

وذكر محامي الأسيرة هبه اللبدي: أنه حتى الآن لم يصدر قرار بشأن الاستئناف المقدم باسمها ضد اعتقالها الإداري، وهي لا تزال في مستشفى "بني تسيون" في حيفا،.

وتعاني اللبدي من صعوبة شديدة في بلع الماء ومنذ أسبوع تتقيأ الماء، وأدى ذلك إلى إصابتها بالتهاب شديد في الحلق، وجفاف، عدا عن نقصان متزايد في الوزن، وحذر الأطباء من إصابتها بمشاكل في القلب.