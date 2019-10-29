أين دفنت الولايات المتحدة"أبو بكر البغدادي "

دفنت الولايات المتحدة الامريكية ، امس الأول ، أشلاء زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في البحر ، بعد ان قتلته قوات أميركية خاصة في سوريا في غارة نفذتها السبت الماضي.

وفي تفاصيل اخرى حول دفن أبو بكر البغدادي ، قال مصدر أن القوات الأميركية تعاملت بنفس الطريقة مع جثة زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن الذي قتل في باكستان عام 2011.

واعلن رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مايك ميلي أن السلطات الأميركية تخلصت من أشلاء البغدادي، دون نشر صور أو لقطات مصورة لعملية قتله في الوقت الحالي.

وبين ميلي ان "عملية التخلص من أشلاء أبو بكر البغدادي اكتملت وأُجريت بالشكل الملائم". معلناً عن اعتقال رجلين بالغين حيين في عملية قتل البغدادي، وهما الآن محتجزان لدينا في منشأة آمنة.