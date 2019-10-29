تعرف على الحالة المرورية في قطاع غزة.. وتوجيهات مهمة من شرطة المرور

تشهد حركة المرور في شوارع قطاع غزة حركة نشطة مع الصباح الباكر لليوم الثلاثاء 29/10/2019، وعلى الرغم من نشاط الحركة إلا أنها تشهد انسيابية كبيرة في الطرق الخارجي (طريق صلاح الدين – طريق الرشيد الساحلي).

وأصدرت شرطة المرور الفلسطينية في غزة تنويهاً مهماً للسائقين بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة واتباع تعليمات أفراد الشرطة المتواجدين على الطريق، وذلك لضمان حالة من الانسيابية في السير، وعدم وقوع حوادث، وتفادي الزحام.

كما، ودعت الشرطة السائقين لضرورة الالتزام بالسرعات المحددة سواء في الطرق الداخلية أو الخارجية أو المأهولة أو القريبة من التجمعات الأهلية مثل المدارس والمراكز التعليمية لتفادي أي مكروه.

وفي حالة وقوع الحوادث ينبغي على السائقين المبادرة بتحريك سياراتهم لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، ولضمان عدم تعرضهم لأي مشاكل من السيارات على الطرق، كما دعتهم للتواصل مع الإدارة المركزية للمرور.

يشار إلى انَّ دوائر التحقيق سجلت خلال 24 ساعة الماضية 8 حوادث نتج عنها 6 إصابات ، إلى جانب الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات.