شروط حماس لإتمام الانتخابات التشريعية بعد موافقتها بالأمس

قالت حركة المقاومة الاسلامية حماس ، كلمتها الأخيرة بشأن مشاركتها في الانتخابات التشريعية القادمة ، بعد عدة أسابيع من دعوة الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات ، لتضع الكرة في ملعب حركة فتح لإتمام إجراءات الإعداد للانتخابات .

مصدر حمساوي وفي تصريحات لصحيفة الاخبار اللبنانية ان الحركة ربطت بين جاهزيتها للمشاركة في الانتخابات التشريعية وبين إجراء حوار للإتفاق حول الانتخابات وآلياتها وضماناتها ، والقانون الذي ستُجرى على أساسه.

وبين المصدر الحمساوي انهم تم ابلاغ رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر وخلال اجتماع الأمس ، على انه في حال الجلوس والاتفاق على الآليات فإن حماس مستعدة للدخل للانتخابات فوراً مع ضمان إجرائها دون سيطرة أحد ، مقترحةً عقد اجتماع فصائلي خلال أسبوعين.

وكانت اجواء من التفاؤل سيطرت على اللقاء بين وفد "لجنة الانتخابات" وقادة حماس والفصائل وخاصة بعد ان اعلن رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، جاهزية الحركة الآن قبل الغد لخوض الانتخابات، ونحترم نتائجها حال توفر كلّ شروط النزاهة والشفافية.

وتابع هنية "ليس لدينا أي قلق من الدخول في عملية انتخابية شاملة، وعبرنا عن احترامنا للجنة ونزاهتها وقدرتها على تنظيم الانتخابات السابقة والآتية ، مشدداً على التمسك بإجراء انتخابات شاملة (رئاسية، وتشريعية، والمجلس الوطني)».

ومن جانبه قال حنا ناصر : "سنعود اليوم الثلاثاء إلى رام الله، ولدينا شعور بأننا سائرون في الاتجاه الصحيح، وقد اقتربنا كثيراً من الانتخابات الرئاسية والتشريعية".

ورحبت حركة فتح بإعلان حركة حماس جاهزيتها للانتخابات، واعتبرته موقفاً في الاتجاه الصحيح.

القيادي في حركة فتح ، إبراهيم أبو النجا، قال لم نرحب بالانتخابات التشريعية فقط انما بضرورة إجراء الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية ثم الاتفاق على انتخابات مجلس وطني.