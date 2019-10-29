مظاهرات العراق : 10 قتلى برصاص الأمن في كربلاء

قُتل فجر اليوم الثلاثاء ، 10 اشخاص خلال محاولة قوات الامن العراقية فض مظاهرات في مدينة كربلاء وسط العراق .

وبينت المصادر الأمنية ، ان قواتها تدخلت لفض اعتصام غير مرخص وسط كربلاء .

وأشار المصادر الأمنية، ان المتظاهرين لم يلتزموا بتعليمات قوات الامن بعد ابلاغهم بضرورة إخلاء خيم الاعتصام.

وتابعت المصادر "الصدامات أدت الى سقوط 10 قتلى وعشرات الجرحى من المتظاهرين وقوات الأمن".‎

شهود عيان أكدوا ان اتصالات هاتفية جرت لفض الاعتصام ، مشيرين الى ان القتلى سقطوا بنيران قوات الأمن، بجانب تعرض بعضهم للدهس بعجلات الشرطة.

أحد شهود العيان قال ان سيارات الاسعاف لم تستطع فض الاعتصام خلال الساعة الأولى وتم نقل الجرحى بسبب إطلاق النار الكثيف لقوات الأمن على المتظاهرين.

وتابع المتظاهرين أسعفوا بعض الجرحى رغم إطلاق النار الكثيف .

ويشار الى ان عدد قتلى الاحتجاجات في العراق، التي انطلقت الجمعة وصل الى 93، وفق إحصائية المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق .