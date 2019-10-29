مداهمات واعتقالات من أنحاء متفرقة في الضفة

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" اللية الماضية وفجر اليوم الثلاثاء 29/10/2019 ، حملة مداهمات واعتقالات من انحاء متفرقة من الضفة الغربية لـ15 مواطناً.

وقال بيان لجيش الاحتلال ان حملة الاعتقالات طالت 15 مواطناً ، بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين .

وعرف من بين المعتقلين: جمال عامر رواجبة، علاء علي شولي، وأسامة جواد سوالمة وعزيز شولي من منازلهم في بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس، بالإضافة الى مداهمة منزل أحمد عزات الحلبي .

وعرف من المعتقلين الشاب "بشار المعيوي"، وتم تسليم "عنان عدنان شحادة" تبليغًا لمراجعة مخابراتها خلال اقتحام مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم ، مشيراً الى انه تم اعتقال الشقيقيْن أشرف وسامر العجوري خلال اقتحامها للمخيم.