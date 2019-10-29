طقس فلسطين اليوم الثلاثاء 29/10/2019- انخفاض الحرارة

يكون طقس فلسطين اليوم الثلاثاء 29/10/2019، خريفياً كما يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية.

ووفقاً لموقع طقس فلسطين، فتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وذكر موقع طقس فلسطين، أن هذه الليلة يكون الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو خريفيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو خريفيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو خريفيا، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق الشمالية ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وشهد طقس فلسطين بداية الأسبوع، منخفضاً جوياً تشكلت فيه السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، فيما حذرت دائرة الأرصاد الجوية، من شدة سرعة الرياح، ومن خطر الانزلاق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤيا الافقية".