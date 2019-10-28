ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

النواب الأمريكي سيصوت على عزل ترامب

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:41 - 28 أكتوبر 2019
مجلس النواب الامريكي مجلس النواب الامريكي
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

ذكرت وسائل إعلام ان مجلس النواب الأمريكي سيصوت في نهاية اكتوبر الجاري على مشروع قرار عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه.

ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قولها :" سنقدم مشروع قرار هذا الأسبوع يؤكد التحقيق المستمر الذي تجريه اللجان حاليا في إطار إجراءات إقالة ترامب من منصبه".

يشار إلى أن الحزب الديمقراطي يؤيد بقوة إجراءات عزل ترامب، على خلفية إفشائه أسرار لدولة أجنبية ضد منافسه في الانتخابات القادمة رئيس الحزب الديمقراطي.

ووصف ترامب الاجراءات ضده بأنها محاولة من الديمقراطيين لإسقاطه.

الأكثر مشاهدة

متعلقات