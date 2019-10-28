النواب الأمريكي سيصوت على عزل ترامب

ذكرت وسائل إعلام ان مجلس النواب الأمريكي سيصوت في نهاية اكتوبر الجاري على مشروع قرار عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه.

ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قولها :" سنقدم مشروع قرار هذا الأسبوع يؤكد التحقيق المستمر الذي تجريه اللجان حاليا في إطار إجراءات إقالة ترامب من منصبه".

يشار إلى أن الحزب الديمقراطي يؤيد بقوة إجراءات عزل ترامب، على خلفية إفشائه أسرار لدولة أجنبية ضد منافسه في الانتخابات القادمة رئيس الحزب الديمقراطي.

ووصف ترامب الاجراءات ضده بأنها محاولة من الديمقراطيين لإسقاطه.