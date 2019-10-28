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حنا ناصر: حماس والفصائل وافقوا على الانتخابات غير المتزامنة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:27 - 28 أكتوبر 2019
لجنة الانتخابات المركزية لجنة الانتخابات المركزية
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أكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر مساء اليوم الاثنين، أن حركة حماس وبقية الفصائل وافقت على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل غير متزامن.

وأوضح حنا ناصر خلال لقائه مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني في غزة، أن الفصائل وافقت بلا تحفظ على طلب الرئيس محمود عباس بإجراء الانتخابات التشريعية ومن ثم الرئاسية، يفصل بينهما 3-6 أشهر، علماً أن قانون الانتخابات ينص على تنظيمها في يوم واحد.

يشار إلى أن لجنة الانتخابات جلست اليوم مع حركة حماس والفصائل، وأكدت حماس على جهوزيتها لخوض الانتخابات.

وعلى الفور انتشر هاشتاق #جاهزين من قبل حركة حماس على مواقع التواصل الاجتماعي للتأكيد على جهوزية الحركة للانتخابات.

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