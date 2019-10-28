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الحكومة تقرر تحويل مبلغ 350 مليون دولار للقطاع الصحي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:13 - 28 أكتوبر 2019
محمد اشتية محمد اشتية
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قررت الحكومة الفلسطينية البدء بإجراءات صرف مبلغ 350 مليون شيقل لجميع الموردين ومقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص ومن بينها المستشفيات.

يأتي هذا القرار، في ظل الأزمة التي تشهدها مستشفى المطلع والحكومة، حيث أوقفت المستشفى استقبال مرضى السرطان لنفاذ الأدوية وتراكم الديون المستحقة على وزارة الصحة والتي بلغت 200 مليون شيقل بحسب مدير مستشفى المطلع د. وليد نمور.

في ذات السياق نفت الحكومة على لسان المتحدث باسمها المبلغ الذي اعلنته المستشفى وأوضحت أن المبلغ المطلوب من المستشفى على الحكومة هو 63 مليون شيقل وتم تسديد 25 مليون شيقل منه وتم جدولة المبلغ المتبقي.

يشار إلى أن الحكومة أوقف التحويلات الطبية للمشافي الإسرائيلية وعززت التحويلات في مشافي القدس، الأمر الذي زاد من كلفة الأموال على الحكومة. كما أن الإدارة الأمريكية أوقفت الدعم للمشافي في القدس المحتلة في إطار دعمها للاحتلال الإسرائيلي.

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