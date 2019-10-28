الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تقر خطة عمل في ذكرى "وعد بلفور"

أقرت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في اجتماعها خطة عمل لتحشيد الجماهير في فعاليات الجمعة الـ "81" من مسيرات العودة وكسر الحصار، التي تحمل اسم "جمعة إسقاط إعلان بلفور".

و تقرر خلال الاجتماع أن تكون جمعة حاشدة وقوية، حيث تطلق الهيئة من خلالها رسالة سياسية للعالم أجمع مفادها أن هذا الإعلان باطل، وأن كل قرار أو إعلان يمس بسيادة الشعب الفلسطيني وحقه الكامل في أرضه ووطنه هي قرارات باطلة.

ودعت الهيئة في اجتماعها جماهير شعبنا لإحياء هذه المناسبة والاحتشاد في الميادين تأكيدا على رفض الإعلان المشؤوم، وكل ما تبعه من عدوان واحتلال باطل لأرضنا وتهجير شعبنا، مؤكدة على أن حق العودة حق ثابت لا يقبل التفريط والإلغاء.

وشددت الهيئة على الطابع الشعبي والسلمي لفعاليات يوم الجمعة الـ "81" والذي يتزامن مع ذكرى وعد بلفور المشؤوم.

كما دعت الهيئة إلى الإعلان في كافة المساجد والكنائس عن فعاليات "جمعة إسقاط إعلان بلفور" ، وحث الجماهير على المشاركة في الحشد الجماهير والتكبير في المساجد وقرع أجراس الكنائس كتعبير عن رفض المؤامرات التي تستهدف الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.