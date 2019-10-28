تشكيلة منتخب الفراعنة تثير جدلاً في مصر

عرض حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم قائمة منتخب الفراعنة الذي ستشارك في معسكر التدريب يوم 5 نوفمبر المقبل في إطار الاستعداد لمبارتي كينيا وجزر القمر في نوفمبر القادم، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وما أن أعلن البدري عن قائمة منتخب الفراعنة التي ضمت كلاً من: (محمد الشناوى - محمد صلاح - محمد عوّاد - محمد بسام - أحمد فتحى - رجب بكار - محمد هانى - عبدالله جمعة - محمود وحيد - محمد حمدى - محمود علاء - رامى ربيعة - باهر المحمدى - أيمن أشرف - طارق حامد - عمرو السولية - حمدى فتحى - عمر جابر - عبدالله السعيد - محمد مجدى أفشة - حسين الشحات - أحمد السيد زيزو - محمد فاروق - إسلام عيسى - حسام حسن - مروان حمدى - أحمد جمعة - أحمد حجازى - محمد الننى - أحمد حسن كوكا - محمود تريزيجيه - محمود كهربا)، حتى تابعها الجمهور المصري باندهاش كبير، وأثارت جدلاً واسعاً. بحسب وسائل إعلام مصرية.

وازداد الجدل لتواجد اللاعب محمود كهربا، لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالى ، نظراً لأنه لم يشارك مع فريقه بشكل منتظم، وتدني مستوى النادي أصلاً في الدوري البرتغالي لكرة القدم. إضافة إلى ضم القائمة لاعبين لم يشاركوا مع أنديتهم ولم يلعبوا أي مباريات قارية .

يشار إلى أن منتخب الفراعنة لم يقدم الأداء المطلوب في المسابقة الأخيرة لكأس الأمم الأفريقية التي أقيمت على أرضه وبين جمهوره، وخرج من الدور الثاني.