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مصرع طفل 11 عاماً بعد تعرضه لاطلاق نار خلال شجار في طولكرم

  • فلسطين اليوم - طولكرم
  • 20:16 - 28 أكتوبر 2019
مصرع طفل مصرع طفل
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أكد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات مساء اليوم الاثنين مصرع طفل يبلغ من العمر 11 عاماً، اثر تعرضه لاطلاق النار خلال شجار اندلع في مخيم طولكرم.

و أفاد ارزيقات بأن الأجهزة الامنية توجهت الى مخيم طولكرم، و شرعت بالتحقيق في ظروف الحادثة.

 

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