مصرع طفل 11 عاماً بعد تعرضه لاطلاق نار خلال شجار في طولكرم

أكد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات مساء اليوم الاثنين مصرع طفل يبلغ من العمر 11 عاماً، اثر تعرضه لاطلاق النار خلال شجار اندلع في مخيم طولكرم.

و أفاد ارزيقات بأن الأجهزة الامنية توجهت الى مخيم طولكرم، و شرعت بالتحقيق في ظروف الحادثة.