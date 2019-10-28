عقب لقاء لجنة الانتخابات بالفصائل .. هاشتاق جاهزين يتصدر مواقع التواصل

بالتزامن مع التقاء وفد لجنة الانتخابات المركزية برئاسة حنا ناصر، مع الفصائل الفلسطينية في مكتب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، غرد نشطاء من حركة حماس على هاشتاق #جاهزين ، للتعبير عن جهوزية الحركة لخوض الانتخابات، والتي أعلن هنية في مؤتمر صحفي عن جهوزية الحركة لإجراء الانتخابات الشاملة.

يشار إلى أن رئيس لجنة الانتخابات أعلن عقب الانتهاء من الاجتماع بالفصائل، أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وقال:" أننا مقبلون على الانتخابات". وأضاف أنه في الزيارة القادمة ستكون هناك بشريات جديدة.

نشطاء حركة حماس غردوا على الهاشتاق على مواقع التواصل الاجتماعي #جاهزين ، كرد فعل على المراهنين على تهرب حماس من الانتخابات، ليؤكد للجميع أن الحركة جاهزة لخوضها وهو ما عبر عنها رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار عقب المؤتمر الصحفي ، جاهزين.

وعلى النقيض من نشطاء حركة حماس، غرد نشطاء آخرون على الهاشتاق نفسه، متسائلين.. على شو جاهزين ؟

ورصدت وكالة "فلسطين اليوم" بعض التغريدات على الهاشتاق على النحو التالي:

الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون غرد على حسابه الخاص قائلاً:" راهن البعض على هروب حركة حماس ورفضها للانتحابات ، فإذا بها متأهبة متحمسة متشجع تطلق صرخة #جاهزين

لن تخشى حماس الانتخابات رغم الضيق الحصار الحروب تداعي القوى الدولية حملات التشويه، من يخشاها من يتخذ الدكتاتورية أسلوبة حياة هل يلتقط الرئيس عباس الفرصة، أم وجد ما لم يتوقع ولا يريد؟!

راهن البعض على هروب حركة حماس ورفضها للانتحابات،فإذا بها متأهبة متحمسة متشجع

تطلق صرخة #جاهزين



لن تخشى حماس الانتخابات رغم الضيق الحصار الحروب تداعي القوى الدولية حملات التشويه، من يخشاها من يتخذ الدكتاتورية أسلوبةحياة

هل يلتقط الرئيس عباس الفرصة،أم وجد ما لم يتوقع ولا يريد؟! — إبراهيم المدهون غزة (@ibmadhun) October 28, 2019

أما محمد محمد أبوعائد فقد غرد قائلاً:" جاهزين وع الانتخابات رايحين.. شوف علي نسمان شو بيقول، مرفقاً فيديو للفنان الكوميدي علي نسمان. #جاهزين

جاهزين وع الانتخابات رايحين..

شوف علي نسمان شو بيقول#جاهزين pic.twitter.com/f12UxTJZ3q — محمد أبوعائد #غزة (@mohfirwana86) October 28, 2019

ثائر فلسطين غرد على الهاشتاق نفسه #جاهزين قائلاً:" من يثق بشعبه لا يخشى خياراته. #جاهزين

من يثق بشعبه لا يخشى خياراته#جاهزين pic.twitter.com/PLr63XHxJG — ثائر فلسطين (@90eDu87egMuZeVS) October 28, 2019

الكاتب والمحلل السياسي الدكتور إياد القرا غرد معلقاً على الهاشتاق:" اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بوابة لإعادة تشكيل النظام السياسي وتجديد الشرعيات.

ستتضح الصورة خلال الأيام القادمة بعد اعلان عباس عن موقفه وخطواته الفعلية لإجراء الانتخابات، وتجاوبه مع موقف الفصائل وبينها حماس.

اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بوابة لاعادة تشكيل النظام السياسي وتجديد الشرعيات.

ستتضح الصورة خلال الأيام القادمة بعد اعلان عباس عن موقفه وخطواته الفعلية لاجراء الانتخابات، وتجاوبه مع موقف الفصائل وبينها ح م ا س.



#جاهزين pic.twitter.com/6YqrgB8HRM — اياد القرا (@3QdLE6vDvW1CTmk) October 28, 2019

بينما غردت سميرة أبو شعر متمنية مشاركتها في الانتخابات قائلة:" مما أذكرهُ بال2006 ولم يكن عمري جاوز العشر سنوات حينها ، ذهابي للإنتخابات بالسيارة مع خالي وأبي وأمي حيث تمت في مدرستنا ، كانت أشبه بالعرس الوطني الكبير، وكانت فرحتي فرحة الأطفال حيث علم فلسطين يرفرف والكل يتفاعل مع أناشيد الوطن، فهل سيتكرر هذا العرس الوطني لنشارك فيه؟ #جاهزين .





مما أذكرهُ بال2006 ولم يكن عمري جاوز العشر سنوات حينها ، ذهابي للإنتخابات بالسيارة مع خالي وأبي وأمي حيث تمت في مدرستنا ، كانت أشبه بالعرس الوطني الكبير، وكانت فرحتي فرحة الأطفال حيث علم فلسطين يرفرف والكل يتفاعل مع أناشيد الوطن، فهل سيتكرر هذا العرس الوطني لنشارك فيه؟ #جاهزين . — أ.سميرة محمد أبو شعر ⚘ (@samira_sameera2) October 28, 2019

على النقيض من ذلك، تساءلت الناشطة Nostalgia على الهاشتاق قائلة:" نفسي افهم ع شو بتضحكو !!! انا ما قاهرني غير قنينة الزيت خسارة فيهم ! قال #جاهزين قال .