حالة الطقس في فلسطين مساء اليوم

يترقب المواطنين في قطاع غزة حالة الطقس مساء اليوم الاثنين، خاصة بعد المنخفض الجوي المفاجئ الذي ضرب الأراضي الفلسطينية منذ الجمعة الماضية وحتى صباح أمس الاحد.

وقد هطلت أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية ما أدى إلى غرق بعض المناطق خاصة في النقب التي شهدت أمطار رعدية كبيرة.

فيما توقع موقع طقس فلسطين أن تكون حالة الطقس مساء اليوم الاثنين باردًا خاصة في المناطق الجبلية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ومن المتوقع أن تكون حالة الطقس يوم غدٍا الثلاثاء مستقرة كما شهدته اليوم الاثنين وسيطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة وتكون الأجواء خريفية معتدلة نهاراً وباردة نسبياً ليلاً ، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر تتركز على المناطق الشمالية والساحلية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وشهدت حالة الطقس في فلسطين اليوم الاثنين حالة من الاستقرار والاجواء كانت خريفية معتدلة.

وقد شهدت أيام المنخفض الجوي وفاة طفل فلسطيني بسبب ماس كهربائي في منطقة النفق بمدينة غزة، كما ترك المنخفض الجوي نفسه وفيات عدة في جمهورية مصر العربية كانت أبشعها ضحية الامطار الطفلة مروة التي أصيبت بصعقة كهربائية وبقيت في مياه الامطار لأكثر من نصف ساعة تصارع الموت أمام عيون والديها الذين وقفوا عاجزين عن انقاذ حياتها.