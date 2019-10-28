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فوكس نيوز : إلقاء جثة ابو بكر البغدادي في البحر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:55 - 28 أكتوبر 2019
البغدادي البغدادي
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قالت وسائل إعلام أمريكية، أن جثة زعيم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أبو بكر البغدادي تم إلقاؤها في البحر، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مقتله في عملية خاصة نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في قرية باريشا بمحافظة إدلب شرق سوريا. بحسب فوكس نيوز الأمريكية.

يشار إلى أن البغدادي فجر نفسه بعد انحجازه في نفق والقوات الأمريكية تطارده في محاولة لإلقاء القبض عليه، كما فجر زوجتين من زوجاته نفسهما كي لا يتم إلقاء القبض عليهم.

الجدير ذكره، أن القوات الأمريكية أعلنت عن إلقاء جثة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، عقب اغتاله في عملية خاصة في الولاية الثانية للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

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