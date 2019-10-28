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الداخلية بغزة تصدر تعديلاً على آلية السفر عبر معبر رفح البري غداً

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:41 - 28 أكتوبر 2019
معبر رفح - سفر معبر رفح - سفر
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نشرت وزارة الداخلية و الأمن الوطني في قطاع غزة مساء اليوم الاثنين تعديلاً على آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء، 29/10/2019.

و اشارت الوزارة الى أن السفر سيكون للمسافرين المرجعين من عمل اليوم الاثنين، بالإضافة الى الحافلة السادسة و السابعة  حتى الرقم 58 من كشف 24/10/2019.

فيما نوهت داخلية غزة، إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، مؤكدة على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم

 

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