من هو عبدالله قرداش خليفة ابو بكر البغدادي الذي تخشاه دوائر المخابرات العالمية؟

من هو خليفة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش؟ السؤال الكبير الذي حيَّر دوائر المخابرات العالمية في اعقاب مقتل أبو بكر البغدادي في عملية عسكرية أمريكية خاصة في محافظة ادلب، غير أن المرشح الاوفر حظا هو الذراع الايمن لابو بكر البغدادي عبدالله قرداش المكنى بابو عمر التركماني.

ورجحت بعض المصادر الأمنية أن عبدالله قرداش سيخلف أبو بكر البغدادي، يذكر أن قرداش المكنى أبو عمر التركماني الذراع اليمين والرجل الأكثر قسوة في تنظيم داعش.

ويعتبر أبو عبدالله التركاني (عبدالله قرداش) الأكثر حظوة بتولي منصب زعامة داعش، لاسيما أن وكالة أعماق التابعة للتنظيم قد ذكرت في خبر قبل أشهر أن البغدادي رشح التركماني لنيابته حال حدوث أي امر له.

وذكرت مصادر إعلامية أن عبدالله قرداش اعتقل في السجون الأمريكية البغدادي وقد مكثا نحو 4 سنوات، وتمكنا من إقامة صداقة وعلاقة قوية، كما أنهما إضافة لتأسيسهما التنظيم، كانا اول من التحقا في تنظيم القاعدة الذي تزعمه أسامة بن لادن.

يشار ان ابو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش قد قتل في عملية عسكرية أمريكية ادلب شرق الفرات، وقد عقب رئيس الولايات المتحدة الامريكية على العملية قائلاً "نحن امام انجاز كبير، لقد قضينا على البغدادي، ورأيناه كيف يهرب قبل مقتله".