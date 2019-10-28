حنا: اقتربنا من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية

أكد رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية حنا ناصر، اقتراب اللجنة من إزالة العقبات أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الضفة المحتلة وقطاع غزة.

وأوضح ناصر في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الاثنين في مدينة غزة، أنّ الانتخابات اعادت ترتيب البيت الداخلي عبر استعادة الوحدة الوطنية، لافتًا إلى أن الأمور تتجه في المسار الصحيح نحو إجراء الانتخابات.

وقال رئيس لجنة الانتخابات، :"إنّه سيعود غدًا إلى رام الله، لنقل موافقة الفصائل على الانتخابات للرئيس محمود عباس"، مضيفًا أنّه يَطلع في المستقبل إلى اجراء انتخابات للمجلس الوطني.

من جهته أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية، أن حركته جاهزة لخوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية اليوم قبل غد، وانّها ستحترم نتائجها في حال توفرت شروطها، موضحًا إن اللقاء مع لجنة الانتخابات بقيادة ناصر حنا يكتسب أهمية خاصة من حيث التوقيت والنتائج.

وقال هنية في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إنّ حركة "حماس" جاهزة ومستعدة للاحتكام لصناديق الاقتراع وفقًا لإرادة الشعب"، مضيفًا "هناك حديث مركز ورسمي لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في هذه المرحلة".