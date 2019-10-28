هكذا علقت مصر على مقتل أبو بكر البغدادي

علَّقت جمهورية مصر العربية على عملية قتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، مشددةً على أنَّ "مقتل أبو بكر البغدادي زعيم داعش خطوة مهمة في طريق محاربة الارهاب ".

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي أهمية مواصلة تضافر الجهود ومواصلة خطوات محاربة التنظيمات الإرهابية دون تمييز، مشيرةً "إلى ان جميع التنظيمات مثل داعش والقاعدة تنبع مصدر أيدولوجي واحد".

وشددت الخارجية المصرية على أهمية معالجة ظاهرة الإرهاب من منظور شامل، مع ضرورة معالجة الأسباب الحقيقة لتنامي ظاهرة الإرهاب في المنطقة العربية والشرق الأوسط عامة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل أبو بكر البغدادي في عملية عسكرية شرق الفرات.