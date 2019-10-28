الاحتلال يغلق ملف التحقيق بشأن مقتل فلسطينيين

أغلقت النيابة العسكرية "الإسرائيلية"، اليوم الاثنين، ثلاثة ملفات بشأن التحقيق مع جنود الاحتلال لقتلهم فلسطينيين اثنين عام 2018، متعمدًا وبدم بارد.

وأكد مركز المعلومات لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، أن الاحتلال أغلق ثلاث ملفات في التحقيق مع جنوده في قتل فلسطينيين، مشددًا على ان ملابسات القتل لا تستدعي ذلك.

وأوضح مركز المعلومات، بأن هناك أوامر قتل مسبقة في دوائر جيش الاحتلال، مشيرًا إلى ان الاحتلال يبعث أوهامًا في تحقيقاته وينتهي بها المطاف إلى الطمس.

ولفت تقرير المركز، إلى أنّ الفتى علي عمر قينو (17 عامًا)، من سكّان عراق بورين في محافظة نابلس، أصيب برصاصة في رأسه بتاريخ 11/1/2018، من قبل قوات الاحتلال، ما أدى إلى وفاته، وذات الحدث حصل مع الفتى ليث هيثم أبو نعيم (16 عامًا)، من سكان قرية المغير. بتاريخ 30/1/2018.