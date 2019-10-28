من القدس ورام الله وغزة ...وقفات لإنقاذ مرضى السرطان

تفاجئت الفلسطينية "تهاني هنتش" من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، فور وصولها إلى مستشفى المطلع في القدس المحتلة الخميس الفائت (24 أكتوبر) بإبلاغ إدارة المستشفى أن لا علاج لها.

تعاني هنتش 32 عاما، من مرض السرطان الدم ويجب أن تتلقى علاجها بشكل منتظم، وهو عبارة عن جرعة أسبوعية تكلفتها في السوق في حال وجدت 25 ألف شيكلا، ولكنها في الفترة الفائتة تحسنت صحتها بشكل كبير جراء تلقيها هذا العلاج.

وحالة هنتش واحدة من عشرات الحالات التي تنتظر منذ 18 يوما علاجها المقرر لها في مستشفى المطلع، أحد أهم مستشفيات مدينة القدس، والوحيد الذي يقدم علاجات لمرضى السرطان من مستشفيات الفلسطينية، وخاصة العلاج الإشعاعي.

وإدارة المستشفى تقول إن تراكم 200 مليون شيكل لها على وزارة الصحة الفلسطينية أدخلها في أزمة مالية باتت نتيجتها لا تستطيع شراء الأدوية اللازمة لهؤلاء المرضى، مما جعلها تتوقف عن استقبالهم، في حين أعلنت الحكومة أنها لم تصلها فواتير إلا 68 مليون شيكل، قامت بتسديد 25 مليون شيكلا منها.

وتخشى هنتش وعائلتها من انتكاسة جديدة في حالتها في حال أٍستمرت الأزمة، ولم تتمكن من تلقي الجرعة الثانية من علاجها، وهي التي طرأ على حالتها تحسنا كبيرا وكانت أقرب للشفاء.

عائلة هنتش كانت من ضمن العشرات الذين نظموا مساء اليوم الإثنين وقفة احتجاجية أمام رئاسة الوزراء في رام الله، مطالبين الحكومة بالوقوف أمام مسؤولياتها لحل هذه الأزمة.

الناشط "محمود حربيات" كان من منظمي الوقفة، والحملة التي أطلقها مجموعة من النشطاء وأهالي الأسرى لعنوان #أنقذوا_مرضى_السرطان، مطالبا الحكومة بالتحرك العاجل لحل مشكلة العلاج، وتحييد المرضى عن المناكفات بين الحكومة وإدارة المستشفى.

وتابع ل "فلسطين اليوم": كانت هناك كثير من التصريحات بين الطرفين، ولكن أنا كمواطن فلسطيني ما أطالبه أن يتم الاتصال على المرضى الان وتحديد موعد علاجهم".

وتساءل حربيات عن مصير المرضى في ظل هذه المناكفات، وقال: "من يتحمل المسؤولية في حال فقدنا مرضى أو ساءت حالتهم، نحن هنا ليس مع طرف دون أخر وإنما مع المرضى وحقهم يف العلاج فقط".

ونظمت الحملة ثلاث وقفات بالتزامن، واحدة أمام مستشفى المطلع في القدس، وثانية أمام مركز الأورام في قطاع غزة، والثالثة أمام مجلس الوزراء في رام لله.

الأمين العام للمبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي، كان من المشاركين في الوقفة والذي طالب في حديثه ل"فلسطين اليوم" بحل عاجل لهذه الأزمة، وأن يكون توفير علاج لمرضى السرطان أولوية لدى الحكومة.

واعتبر البرغوثي إن حل هذه القضية لها بعدين الأول وطني فهذا المستشفى يعتبر من أهم مستشفيات القدس ودعم وجوده واستمرار عمله هو دعم للوجود الفلسطيني في القدس

البعد الثاني انه المستشفى الوحيد الذي يقدم بعض انواع العلاج مثل العلاج الإشعاعي، وعلى الحكومة الحفاظ على استمرارية تقديمه لهذا العلاج، وخاصة ان الحديث يدور عن فلسطينيين مؤمنين صحيا ومن واجب الحكومة توفير العلاج لهم.

من جهته قال جهاد القدومي، أحد المشاركين في الوقفة إن مشكلة المستشفيات بجب ان تحل وليس على حساب المرضى، داعيا إلى وقف كافة المناكفات وخل الخلافات ما بين الحكومة وإدارة المستشفى في الغرف المغلقة وعدم تحميل المرضى تبعات هذه المشاكل.

وتابع:" بالنسبة لنا كمواطنين الجهة التي تتحمل المسؤولية هي الحكومة وهي التي يجب أن تؤمن العلاج وتحل كافة الخلافات المتعلقة".