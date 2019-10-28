هنية: جاهزون لخوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية، أن حركته جاهزة لخوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية اليوم قبل غد، وانّها ستحترم نتائجها في حال توفرت شروطها، موضحًا إن اللقاء مع لجنة الانتخابات بقيادة ناصر حنا يكتسب أهمية خاصة من حيث التوقيت والنتائج.

وقال هنية في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إنّ حركة "حماس" جاهزة ومستعدة للاحتكام لصناديق الاقتراع وفقًا لإرادة الشعب"، مضيفًا "هناك حديث مركز ورسمي لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في هذه المرحلة".

وبينّ ان حركته ليست لديها أي قلق من الدخول بأي عملية انتخابية شاملة، وأن "حماس" تحدثت بشكل شفاف ومفصل عن الانتخابات واحترام نتائجها، مشيرًا إلى أنّها خطوة على طريق لاستعادة الوحدة الوطنية وسط إيجابية من جميع الفصائل لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني.

وبخصوص اللقاء مع ناصر حنا ، أكد هنية أنه اتفق مع حنا على المبادئ الوطنية لإنجاح الانتخابات، وأنه متمسك بإجراء انتخابات شاملة تضمن دفع الاستحقاق والمرونة الكاملة في سبيل تحقيق استعادة الوحدة.

وطمأن رئيس المكتب السياسي لحماس، الشعب الفلسطيني بأن موقف الفصائل الفلسطينية وطني وإيجابي ومسؤول لما يجب أن تكون عليه الانتخابات.

يشار إلى ان رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر وصل قطاع غزة، امس الاحد، برفقة عدد من المسؤولين، عبر بوابة بيت حانون / إيرز، لإجراء مشاورات في البحث ملف الانتخابات مع الفصائل الفلسطينية.

