ما قصة كايلا مولر بمقتل البغدادي

كايلا مولر، اسمٌ ارتبط بجرائم تنظيم "داعش" المصنف إرهابيًا، منذً عام 2013، الذي استهدف الناس بلا رحمة وشفقة تُذكر، اليوم أعادت كايلا انظار العالم من جديد لِما حدث بينها وبين داعش والذي أعلنت واشنطن امس الأحد عن تمكنها من قتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي بعملية أمنية أمريكية محكمة، شمال سوريا، القريبة من الحدود التركية.

وفي هذا التقرير نعرض السيرة الذاتية والتعرف على حياة الفتاة كايلا مولر الشهيرة منذ قصة خطفها من قبل تنظيم "داعش"، وكيف أصبحت ملكًا له، وكيف قتلها مجرمو التنظيم.

تعريف عن الفتاة كايلا مولر :

الفتاة كايلا مولر الامريكية –ولدت يوم الـ 14 من أغسطس عام 1988، في بلدة "بريسكوت-أريزونا"، غرب الولايات المتحدة، ما ميزّ الفتاة انها عملت في المجال الإنساني في خدمة المكلوبين والمضطهدين في جميع دول العالم.

الحقوقية كايلا، وجهت بوصلتها في مناصرة المظلومين من الإرهاب العالمي الذي نشط في منطقة الوطن العربي، وكانت سوريا أولى قبلاتها الإنسانية، حيثُ وصلت عبر الحدود التركية عام 2012، بالتزامن في ذروة ازدياد نشاط تنظيم "داعش" وتغوله بين العراق وسوريا، وإعلان دولته المزعومة على حساب المدنيين العُزل.





لحظة وصول كايلا مولر لسوريا :

خصصت كايلا مولر كل طاقتها في مساعدة اللاجئين الفارين من إجرام "داعش" والمنظمات الأخرى الخارجة عن القانون "المارقة"، ما دفع الملايين من النزوح واللجوء إلى الحدود الشمالية والجنوبية للهروب من الموت، فكانت مولر صمام الأمان لهؤلاء، من خلال تقديم الدعم المعنوي والإغاثي، في إطار "الجهود الإنسانية".

الثالث من أغسطس عام 2013، كان الأسوأ لمولر، أثناء تواجدها مع مصور سوري تَعرفت عليه منذُ ثلاثة أعوام، في مدينة حلب "قبل سيطرة النظام عليها"، إذ تعرضت المدينة للاستهداف العنيف، ولحظة القصف اعتدى عناصر مارقين "داعشيين"، على الفتاة الامريكية، لتتجلى بحدث كبير خلفت ورائها خبر فاجع.

اختطاف الفتاة الامريكية كايلا مولر:

الفاجع هنا، اختطاف كايلا مولر في الـ 14 من أغسطس من ذات العام، من قبل عصابات "داعش" اثناء تواجدها خارج مستشفى حلب، لتوضع داخل قفص التنظيم لمدة 18 شهرًا، ليحصل بعدها كارثة كبيرة خارج عن النطاق الإسلامي والعُرف الإنساني الذي ينادي به التنظيم المزعوم.

ما حصل تحديدًا، مع مولر هو اغتصابيها من قبل زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي، مراتٍ عدة. بحسب افادات من أشخاص من تنظيم "داعش".





إعلان مقتل الفتاة الامريكية كايلا مولر:

أما الخبر الذي هزّ عائلة كايلا مولر وشاشات التلفاز، إعلان مقتلها عام 2015، عن طريق غارة جوية للتحالف الدولي تقوده الولايات المتحدة وعشرات الدول، مدعيًا التنظيم انها تعرضت لقذيفة صاروخية من طائرات أردنية اثناء استهدافها التنظيم، عقب حرق الأخير الطيار الأردني معاذ الكساسبة، بعد احتجازه.

وهناك رواية أمريكية تُكذب ما قاله "داعش"، وتؤكد بأن مولر كانت مُلكًا للبغدادي، بعد التحقيق مع فتاتين إيزيديتين كانتا محتجزتين مع مولر، وتبينّ بأن البغدادي تزوج من مولر.

وبعد التفجير، منح الجيش الأمريكي الفتاة كايلا مولر وسمًا، من خلال إطلاق اسمها على العملية العسكرية ضد البغدادي، حين ثأرت منه.

الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أعلن أمس الأحد، في مؤتمر صحفي، عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، وزوجتيه وبعض أبنائه بعد تفجيرهما "سترته" الناسفة، إثر محاصرة قوة أميركية خاصة منزله، ويقع في أسفله نفق، في غرب ادلب السورية.