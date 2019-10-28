حماس توضح موقفها من اجراء الانتخابات التشريعية

عقد رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر اليوم الاثنين اجتماعًا مهمًا مع قيادة حركة حماس لبحث اجراء الانتخابات التشريعية التي طالب فيها رئيس السلطة محمود عباس في بداية الشهر الجاري.

وكان حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات وصل أمس إلى قطاع غزة عبر معبر ايرز بيت حانون شمال القطاع برفقة عدد من أعضاء اللجنة، بهدف عقد لقاء مع حماس ولقاءات أخرى قيادة الفصائل والمجتمع المدني.

حركة حماس وعلى لسان قائدها في قطاع غزة يحيى السنوار أبلغت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية استعدادها لإجراء الانتخابات العامة، قائلًا: "كنا وما زلنا وسنظل مع خيارات شعبنا، ومع أن نحتكم للشعب عبر صندوق الانتخابات ولن نختلف معه في يوم من الأيام".

وأبدى السنوار استعداده وجهوزية حركته لاجراء الانتخابات في أي وقت، مؤكدًا ان حركته ستجعل الانتخابات رافعة لتصويب المسارات الاستراتيجة في تاريخ شعبنا خلال ربع العقد الماضي".

وشارك في الاجتماع قيادات من مختلف الفصائل، قبل أن ينضم إليهم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات الفلسطينية قال: "إن اللجنة أعدّت برنامجاً للقاء وفد الانتخابات المركزية برئاسة رئيس اللجنة حنّا ناصر، مع قادة حركة "حماس" في قطاع غزة وكافة فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني، اليوم الاثنين.

وأكد كحيل، إلى أن اللجنة بانتظار صدور مرسوم رئاسي بتحديد موعد إجراء الانتخابات العامة في غزة بالتزامن مع الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، من خلال البدء بالانتخابات التشريعية تليها بفارق زمني بسيط الانتخابات الرئاسية.