ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

كشف اسماء المسافرين غدًا الثلاثاء

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:54 - 28 أكتوبر 2019
معبر رفح - سفر معبر رفح - سفر
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم الاثنين، كشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح البري والوحيد الذي يربط القطاع بالعالم الخارجي عن بوابة مصر العربية.

وقالت الداخلية: "إن السفر سيكون ليوم غدٍ الثلاثاء 29 أكتوبر سيكون للحافلات رقم 6 و7 و8 من كشف (24/10/2019)، وفي ذات السياق دعت الداخلية المسافرين للتواجد غدًا الثلاثاء في تمام الساعة 6:30 صباحًا، في الصالة الخارجية لمعبر رفح واصطحاب أمتعتهم للسفر.

كشف

فيما نوهت داخلية غزة، إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، مؤكدة على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم

كشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح يوم الثلاثاء 29/10/2019

الأكثر مشاهدة

متعلقات