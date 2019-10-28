كشف اسماء المسافرين غدًا الثلاثاء

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم الاثنين، كشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح البري والوحيد الذي يربط القطاع بالعالم الخارجي عن بوابة مصر العربية.

وقالت الداخلية: "إن السفر سيكون ليوم غدٍ الثلاثاء 29 أكتوبر سيكون للحافلات رقم 6 و7 و8 من كشف (24/10/2019)، وفي ذات السياق دعت الداخلية المسافرين للتواجد غدًا الثلاثاء في تمام الساعة 6:30 صباحًا، في الصالة الخارجية لمعبر رفح واصطحاب أمتعتهم للسفر.

كشف

فيما نوهت داخلية غزة، إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، مؤكدة على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم