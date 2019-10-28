نقل الأسيرة هبه اللبدي للمستشفى وجلسة محكمة تعقد اليوم

قالت مصادر معنية بشؤون المعتقلين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، أن إدارة السجون نقلت الاسيرة هبة اللبدي للمستشفى فيما ستعقد لها محكمة للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقالها الإداري.

وأوضح المحاميان رسلان وخالد محاجنة، أن الأسيرة هبه اللبدي نقلت إلى مستشفى "بني تسيون" في حيفا، فيما ستعقد لها جلسة محكمة اليوم في محكمة الاستئنافات العسكرية للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقالها الإداري.

ونوه المحاميان إلى أن الأسيرة اللبدي مضربة منذ (35) يوماً. رفضاً للتعذيب الذي تعرضت له في التحقيق على مدار قرابة الشهر، وكذلك رفضاً لاعتقالها الإداري المتواصل.