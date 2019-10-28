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وفاة مسن بحادث سير شرق مدينة غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:38 - 28 أكتوبر 2019
حادث سير2 حادث سير2
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توفي صباح اليوم الاثنين ،  المسن عبدالقادر محمود الكحلوت (75 عامًا) من حي التفاح شرق مدينة غزة متأثراً بإصابته التي اصيب بها الخميس الماضي.

ويشار الى ان زيادة واضحة في عدد من حالات الوفاة في قطاع غزة جراء الحوادث المرورية .

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