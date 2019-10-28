طفل هندي يتنفس في حفرة بعمق 21 متر منذ عدة أيام

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، وبإهتمام بالغ قضية الطفل الهندي "سوجيث هندي" البالغ من العمر عامين حيث كان يلعب خارج بيته حين وقع في بئر عميق .

تدرجت قصة الطفل بعد كانت مجرد بقاء طفل عالقًا على عمق 10 امتار ولكنه انجرف أكثر إلى 21 متر وبدأت جهود الإنقاذ منذ عند أيام.

وسارعت فرق الانقاذ منذ البداية لحفر وإنشاء نفق للوصول إلى سوجيث لكن توقفوا عن الحفر بسبب الطين الذي يعيق عملية الحفر و الذي يسبب حاليا انتكاسة في سير العملية ، في حين سارع فرق خبراء من المناطق المجاورة للمساعدة في عملية الإنقاذ ، و تنفس الطفل يمكن سماعه من كاميرا صغيرة تم إرسالها بعمق 21 متر لمراقبة حالته

شهود عيان وعدد من فرق الانقاذ قالو "يمكننا سماع الطفل يبكي .. لفترة طويلة .. لكن الآن لا يمكننا سماع صوته. لكننا نشعر أن الطفل آمن ويتنفس"، ولكن لم يتمكنوا من تقييم حالة الطفل اكثر بسبب طبقات من الطين الرطب من حوله.

ويقدم الفريق الطبي في الوقت الحالي إمدادات الأوكسجين إلى "سوجيث" من الخارج ، بالإضافة الى مساعدة ام الطفل لفرق الانقاذ عبر خياطة كيس قماشي للمساعدة في انقاذ ابنها.

وبين وزير الصحة فيجايب اسكار "تم بالفعل تجربة العديد من الطرق لإنقاذ الطفل حاولنا استخدام الحبل لسحبه كما استخدمنا طريقة الشفط لكنهم جميعا فشلوا حتى الآن ".

ويشار الى ان قطر البئر يبلغ 10 سنتمتر فقط و بسبب موضع جسد الطفل هناك صعوبة في اخراجه، في حين ان عائلة واقارب سوجيث في حالة من الخوف وتصلي باستمرار من أجل سلامته.









