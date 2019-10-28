الجهاد تزور عوائلتي شهيدين من جنين وطولكرم

زار وفد من حركة الجهاد الإسلامي عائلتي شهيدين من مدينتي جنين وطولكرم بالضفة المحتلة، تزامناً مع ذكرى استشهاديهما.

وقد زار الوفد، منزل الشهيد قائد سرايا القدس في الضفة الغربية لؤي جهاد السعدي في بلدة عتيل قضاء طولكرم ، والذي اغتالته قوات الاحتلال في تشرين من عام 2005.

كما زار، منزل الشهيد القائد الميداني في سرايا القدس خالد صقر، والذي اغتاله الاحتلال في نفس الشهر عام 2007 بعد محاصرة منزل كانا يتحصنان فيه في مدينة جنين.

وتأتي هذه الزيارات ضمن واجب أهالي الشهداء على الحركة التي قدمت قادتها وأبنائها على طريق الشهادة وحرية فلسطين ، وكما تأتي لرفع معنويات أهالي الشهداء وليعرف الجميع أن الحركة لا تنسى أبناءها الشهداء وإن مرت السنوات على رحيلهم.











