780 يوما في الدوران حول الأرض ..رحلة تسجلها طائرة سرية تابعة للبنتاغون

هبطت الطائرة الفضائية السرية التابعة للبنتاغون “إكس-37 بي” في فلوريدا أمس الأحد بعدما سجلت أطول رحلة مدارية استمرت لعامين لتنهي بذلك أحدث بعثة اختبار لمجموعة من التقنيات العسكرية.

سلاح الجو إن “إكس-37 بي”، التي صنعتها بوينغ وهي بدون طيار، وصلت إلى مركز كينيدي الفضائي التابع لإدارة الطيران والفضاء (ناسا) الأمريكية الساعة 3:51 بتوقيت شرق الولايات المتحدة بعدما قضت 780 يوما في الدوران حول الأرض في خامس مهمة لسلاح الجو ضمن برنامج مركبة الاختبار المدارية.

ويبلغ حجم الطائرة كحافلة صغيرة وتتشارك الكثير من الصفات التصميمية مع مكوك فضاء ناسا، إلى المدار في 2017 على متن الصاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس، لتبدأ مهمة أدارها مكتب القدرات السريعة التابع لسلاح الجو الأمريكي الذي يتخذ من واشنطن مقرا للقيام بتجارب تكنولوجية سرية مختلفة في البيئة الفضائية لفترة طويلة.