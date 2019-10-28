عناوين الصحف السعودية اليومية

تناولت عناوين الصحف السعودية اليوم الاثنين، عدة مواضيع هامة، على كافة المستويات المحلية والعربية والدولية أبرزها مقتل أبو بكر البغدادي واحتجاجات العراق والدعوة لصلاة استقساء الخميس.

وقد تناولت الصحف السعودية اليومية ما يلي:

عكاظ

إيران جزيرة معزولة.. إدارتها مالياً مستحيلة

البغدادي.. قتل أم انتحر؟

أردوغان يرضخ لترمب خوفاً على ثروته

بعد 18 شهرا من إعلان المشروع.. مستشفى وقف جامعة الطائف.. تبخر!

خميس مشيط: إزالة تعديات على مساحة مليون م٢

اعتماد «جودة المقررات الإلكترونية» لـ «أم القرى»

ترمب يعلن مقتل زعيم «داعش» أبوبكر البغدادي

«الأرصاد»: «كيار» يتطور إلى «إعصار مداري من الدرجة الرابعة»

القتل تعزيراً لجانيين تلقيا كمية من الحشيش المخدر في جدة

الشرق الأوسط

«سوريا الديمقراطية»: مقتل الساعد الأيمن للبغدادي قرب جرابلس

باكستان تمنع طائرة رئيس الوزراء الهندي من عبور مجالها الجوي

خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل

«قوات سوريا الديمقراطية» توافق على إعادة الانتشار بموجب اتفاق مع روسيا

ترمب يُنهي البغدادي «المذعور في النفق»

واشنطن تعلن اسم عملية استهداف البغدادي ومصير رفاته

ترمب يعلن مقتل البغدادي بعملية أميركية في سوريا

تنسيق استخباراتي وإنزال جنود... تفاصيل عملية استهداف البغدادي

نتنياهو: الشرق الأوسط يمر بهزة أرضية

«دلتا فورس»... الوحدة الأميركية التي استهدفت بن لادن والبغدادي

سلسلة بشرية من جنوب لبنان إلى شماله... والمصارف تواصل الإغلاق غداً

عبد الله قرداش... خليفة البغدادي المحتمل في زعامة «داعش»

سوريا الديمقراطية» عن مقتل البغدادي: «عملية تاريخية ناجحة» مع أميركا

الرياض

توقعات بهطول أمطار رعدية على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة

خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء

نهاية سوداء للبغدادي.. فجّر نفسه في نفق مع أطفاله الثلاثة

وزير الطاقة: نستهدف تركيب ثمانية ملايين عداد ذكي للمساكن حتى 2020

49 شريكاً عالمياً و300 متحدث في مبادرة مستقبل الاستثمار 2019