الاحتلال يهدم جزءا من سور مدرسة "التحدي 17" في جنين

هدمت آليات الاحتلال، صباح اليوم الإثنين، جزءا من سور مدرسة التحدي 17، واستولت على "كونتينر" تستخدمه المدرسة كمقصف، في قرية ظهر المالح المعزولة خلف جدار التوسع العنصري جنوب غرب جنين.

وأوضح رئيس مجلس قروي ظهر المالح عمر الخطيب، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت المدرسة وأعلنت محيطها منطقة عسكرية مغلقة ومنعت الطلبة والأهالي من الاقتراب منها، قبل ان تهدم جزءا من سورها الخارجي.

بدورها، نددت مديرة تربية جنين سلام الطاهر، بهذه الأعمال العدوانية والمنافية لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، التي تهدف إلى محاربة التعليم.

يشار إلى أن مدرسة "التحدي 17" تتعرض بشكل دوري للاقتحام والمداهمة من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في محاولات للنيل من عزيمة الفلسطينيين.