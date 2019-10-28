الأرجنتين: فوز المرشح اليساري البيروني في الانتخابات الرئاسية

فاز المرشح اليساري البيروني ألبرتو فرنانديز على خصمه الرئيس الليبرالي المنتهية ولايته ماوريسيو ماكري، في الانتخابات الرئاسية الأرجنتينية.

وقد فاز فرنانديز من الجولة الأولى بحصوله على 46.36% من الأصوات، بينما حصل ماكري على 41.22% بالاستناد إلى نتائج جزئيّة شملت 75% من الأصوات.

ويخشى المستثمرون أن يؤدي انتخاب فرنانديز إلى عودة سياسة تدخل الدولة التي شهدتها البلاد في عهد الزوجين كيرشنر (2003 - 2015).

ويشار، إلى أن الكثير من الأرجنتينيين المعتادين على التقلبات الاقتصادية، اصطفوا يوم الجمعة أمام المصارف ومكاتب الصرف لشراء دولارات أو سحب ودائعهم، وقد سعى فرنانديز إلى طمأنتهم، حيث قال "ليطمئن الأرجنتينيون سنحترم ودائعهم"، ملمحا إلى شبح الإجراءات التي اتخذت في 2001 في الأرجنتين لإنهاء سباق على السيولة وهروب رؤوس الأموال، وسميت "كوراليتو".

جدير بالذكر أنه وخلال أسبوع فقد البيزو 5.86 بالمئة من قيمته مقابل الدولار الذي يشكل تاريخيا العملة الملاذ للأرجنتينيين.