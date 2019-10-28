شهدت حالة الطرق اليوم الاثنين، حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية لقطاع غزة.

ونوهت الإدارة العامة لشرطة المرور، إلى وجود سوق النصيرات في محافظة الوسطى وسوق بني سهيلا الداخلي في محافظة خانيونس ، متمنية قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي مع وجود بعض الاعمال على الطريق.

وذَكَرَت أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والآخرين للخطر .

ونبهت الإدارة إلى أنه في حالة وقوع الحوادث فيبادر السائق بتحريك سيارته لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، لافتةً إلى أنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.

وقد سُجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 3 حوادث سير نتج عنها 3 إصابات إحداها خطيرة بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.