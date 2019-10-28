لجنة الانتخابات برئاسة "حنا ناصر" تبدأ لقاءاتها بحماس وكافة الفصائل اليوم

يعقد رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنّا ناصر اليوم الأحد ، لقاءات مع حركة حماس وكافة فصائل العمل الوطني في قطاع غزة لبحث الانتخابات التى دعا الرئيس عباس لإجراءاها خلال خطاب أمام مقر الأمم المتحدة .

لجنة الانتخابات المركزية اعلنت عن وصول وفدها إلى قطاع غزة بالأمس ، على أن تبدأ بعقد لقاءاتها في القطاع اليوم الاثنين .

وقال هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات ، أن اللجنة أعدّت برنامجاً للقاء وفد الانتخابات المركزية برئاسة رئيس اللجنة حنّا ناصر، مع قادة حركة "حماس" في قطاع غزة وكافة فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني، اليوم الإثنين.

وأكد كحيل، ، إلى أن اللجنة بانتظار صدور مرسوم رئاسي بتحديد موعد إجراء الانتخابات العامة في غزة بالتزامن مع الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، من خلال البدء بالانتخابات التشريعية تليها بفارق زمني بسيط الانتخابات الرئاسية.

وطالب المجتمع الدولي بحشد كل الجهود لتشكيل بعثة رقابة طويلة الأمد لمراقبة عملية الاقتراع من أجل توفير بيئة مناسبة ليتمكن المواطن الفلسطيني من المشاركة بحرية تامة