600 مستوطن يقتحمون "كفل حارس" بحماية قوات الاحتلال

اقتحم 600 مستوطنًا، فجر اليوم الاثنين، بلدة كفل حارس شمالي مدينة سلفيت، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة المقامات التاريخية، بحماية أمنية مشدّدة من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

ووفق موقع 0404 العبري، فقد اقتحم المستوطنين كفل حارس عقب انتشار قوات كبيرة من جيش الاحتلال في أحيائها واعتلاء أسطح عددًا من منازلها وإغلاق مداخلها ونصب حواجز عسكرية.

وقال الموقع، إنّ جيش الاحتلال أمّن اقتحام 600 مستوطن لقرية كفل حارس قضاء سلفيت لأداء صلوات عند قبر يوشع بن نون، وكالب بن يوفنا بمنطقة قلقيلية.

ويقوم المستوطنون بشكل متكرر باقتحام بلدة "كفل حارس"؛ بذريعة وجود قبور يهودية فيها، في حين أنها مقامات إسلامية صوفية تاريخية.

يشار إلى أن المستوطنين يتعمدون اقتحام ومداهمة مساجد ومقامات دينية إسلامية لتأدية طقوس دينية فيها، واستفزاز مشاعر المواطنين الفلسطينيين وإثارة الشغب فيها، فيما يحاول تبرير فرض السيطرة "الإسرائيلية" الكاملة على تلك المواقع.