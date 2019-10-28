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خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستقساء الخميس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:18 - 28 أكتوبر 2019
صلاة استقساء في السعودية صلاة استقساء في السعودية
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جدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، دعوته إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة، يوم الخميس المقبل.

وفي بيان للديوان الملكي، أكد خادم الحرمين أن الدعوة لـ صلاة الاستقساء جاءت تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم، الموافق 3 من شهر ربيع الأول 1441هـ حسب تقويم أم القرى.

وقال البيان:"على الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه".

وأضاف:"نسأل الله جلت قدرته أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء عباده، وأن يجعل ما يُنزله رحمة لهم ومتاعاً إلى حين، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".

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